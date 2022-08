Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na próbę tłumienia krytyki prasowej przez Lubuski Urząd Marszałkowski. RPO zareagował na atak urzędu marszałkowskiego na Gazetę Lubuską, która opisuje patologię panującą w gorzowskim WORD.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w piśmie do marszałek Elżbiety Polak wskazuje, organy władz publicznych powinny powstrzymywać się od wszelkich działań mogących wywrzeć skutek w postaci tłumienia krytyki prasowej. Rzecznik poprosił o wskazanie podstawy prawnej pisma skierowanego do „Gazety Lubuskiej”.

Marcin Kędryna zastępca redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej przypomina, że Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest w Polsce niezależna i jego interwencja wskazuje, że mamy do czynienia ze sporem prawnym, a nie politycznym:

– To co zrobiła pani marszałek to modelowy przykład próby wpływania na media i nie dziwię się, że rzecznik praw obywatelskich interweniuje w tej sprawie – ocenił poseł PiS Marek Ast.

– Mam nadzieję, że stanowisko RPO zamknie sprawę i marszałek nie będzie teraz podejmowała polemiki z RPO – mówi członek PSL Czesław Fiedorowicz:

Zdaniem Krystian Pacholika z Konfederacji bardzo dobrze się stało, że rzecznik praw obywatelskich zajął się sprawą nacisków na wolne media: