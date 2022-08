Apel do posłanek Platformy Obywatelskiej o działanie na rzecz przeciwdziałania mobbingowi w pracy i poszanowanie praw kobiet wystosowały dziś działaczki Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o sytuację w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie, gdzie jak już informowaliśmy, miało dojść do poważnych nadużyć na linii pracodawca – pracownik. Była pracownica ośrodka zarzuca byłemu już dyrektorowi składanie jej ofert seksualnych w zamian za posiadanie pracy, a także mobbing.

Magdalena Szypiórkowska o sprawie informowała m.in. posłankę PO Krystynę Sibińska, a także marszałek województwa Elżbietę Polak. Pomocy nie otrzymała, nagłośniła więc sprawę w „Gazecie Lubuskiej”. Dziś w temacie wypowiedziała się europoseł Elżbieta Rafalska.

Sprawy z WORD-u nie wolno zamiatać pod dywan – podkreślała Elżbieta Rafalska.

Szczególnie apelujemy do Polatformy Obywatelskiej, bo to właśnie do posłanki z jej struktur Magdalena Sypiórkowska zwróciła się o pomoc i jej nie otrzymała – powiedziała Elzbieta Płonka, posłanka PiS.

Na najbliższej sesji sejmiku województwa lubuskiego radni wojewódzcy z klubu Prawa i Sprawiedliwości złożą wniosek o odwołanie z funkcji marszałka Elżbiety Polak – potwierdziła radna PiS, Małgorzata Gośniowska-Kola.

Dodajmy, że sesja sejmiku województwa lubuskiego planowana jest na 8 sierpnia.