Muzeum Ziemi Wschowskiej zaprasza dzieci do udziału w zajęciach wakacyjnych. To propozycja dla uczniów szkół podstawowych. – Przez trzy dni, od 8 do 10 sierpnia, będziemy organizować warsztaty związane z naszą wystawą – mówi Anna Napierała ze wschowskiej placówki.

Zajęcia, na które trzeba się wcześniej zapisać, będą trwały od 10 do 13.