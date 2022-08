Zielonogórzanie złożyli 8 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną. To najwięcej w regionie lubuskim – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory do lubuskich oddziałów ZUS trafiło ponad 53,5 tysiąca wniosków o wsparcie w ramach programu „Dobry start”.

Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

Wnioski o wsparcie w ramach „Dobrego startu” można składać tylko elektronicznie. Pieniądze na wyprawkę szkolną wypłacane są na rachunek bankowy podany we wniosku. Rodzice, którzy złożą je do 31 sierpnia, otrzymają pieniądze do końca września. Ci, którzy wyślą go później – w ciągu dwóch miesięcy od złożenia dokumentów.