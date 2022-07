W 2016 roku Polska, wspólnie ze 193 innymi państwami, przyjęła na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby na lata 2016–2021. Plan zakłada eliminację wirusa typu B i C do roku 2030.

Kampania społeczna #CzasNasGoni wystrtowała w ubiegłym roku 28 lipca i potrwa…aż do wyznaczonego przez Światową Organizację Zdrowia terminu, kiedy zakażenia wirusem WZW powinny spaść o 90 proc., czyli do 2030 roku. Przez te osiem lat na stronie kampanii www.panwatroba.pl będzie można monitorować, jakie działania są podejmowane, by ten cel osiągnąć.