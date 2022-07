W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, w ramach obchodów 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, zaprezentowano film „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” w reżyserii Małgorzaty Bramy.

Fabularyzowany film dokumentalny opowiada o okupacyjnym sporcie i sportowcach biorących udział w walkach powstańczych. Reżyser zaznaczyła, że film pokazuje poprzez sport historię oraz patriotyzm sportowców. „Film „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” pokazuje Powstanie z innej strony. Najważniejszym zadaniem filmu jest zachęcenie młodego widza, do zapoznania się z historią Powstania Warszawskiego, z historią powstańców oraz zrozumienia powstańczego etosu”- wyjaśnia Małgorzata Brama.

Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher podkreślił, że film ukazuje Powstanie Warszawskie z perspektywy ludzi sportu, wśród których było ponad stu olimpijczyków, w tym pięciu medalistów olimpijskich. „W czasie II wojny światowej Niemcy w jedynym okupowanym kraju na świecie – w Polsce – zakazali uprawiania sportu. Okupanci wiedzieli, że sportowcy to ludzie, którzy mają ogromną odwagę, upór i co najważniejsze – są patriotami” – powiedział dyrektor muzeum. „Złamać ten patriotyzm, złamać odwagę Polaków chcieli poprzez zakaz uprawiania sportu i jakichkolwiek rozgrywek. Nie udało im się to.” – mówił dyrektor Majcher. „Sportowcy pokazali wielką moc, wielką siłę i odwagę. Gdy wybuchło Powstanie, około tysiąca sportowców stanęło na barykadach”. „Sportowcy w Powstaniu to była ogromna rzesza ludzi, którzy oprócz tego, że byli sportowcami – byli żołnierzami” – dodał Sławomir Majcher podkreślając, że „w Muzeum Sportu i Turystyki wciąż bije pamięć o sportowcach czasu okupacji.

Muzeum kultywuje między innymi pamięć o Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej – medalistce olimpijskiej oraz działaczce ruchu olimpijskiego, pamięć o poruczniku Eugeniuszu Lokajskim, pseudonim „Brok” – najlepszym oszczepniku okresu międzywojennego, fotografie Powstania Warszawskiego, a także o rotmistrzu 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich pułkowniku Henryku Roycewiczu „Leliwie”- jednym z najlepszych polskich jeźdźców okresu międzywojennego, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Berlinie 1936.

Jerzy Sułkowski pseudonim „Konduktorka” (C) i burmistrz Żoliborza Paweł Michalec (L) podczas pokazu filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”, 25 bm. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański

„Tutaj bije serce tych właśnie sportowców. My będziemy o nich pamiętać”- podkreśla Sławomir Majcher. „Będziemy przypominać o ich ogromnej odwadze, o tym, jak dużo wnieśli do tego, żeby Polska była tu, gdzie jest oraz żebyśmy byli wolni”- mówi dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Historia filmu oparta jest między innymi na autentycznych relacjach ostatnich żyjących sportowców, którzy czynnie brali udział w konspiracji czy walkach powstańczych 1944 roku. Jednym z bohaterów obrazu jest Juliusz Kulesza, legendarny obrońca Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Film powstał pod Honorowym patronatem Związku Powstańców Warszawskich.

Źródło: PAP/IAR/mpo