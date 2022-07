Jest zgoda unijnych krajów na kolejny pakiet sankcji wobec Rosji za napaść na Ukrainę.

Decyzję podjęli ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Procedury mają być sfinalizowane w najbliższych godzinach. Sankcje wejdą w życie wraz z publikacją w unijnym Dzienniku Urzędowym i wtedy będą znane wszystkie szczegóły.

W najnowszym pakiecie jest embargo na import rosyjskiego złota i obejmie ono także biżuterię, o co zabiegała Polska. W projekcie sankcji rozesłanym w piątek wyrobów jubilerskich nie było. Ponadto restrykcje obejmują zakaz eksportu kolejnych produktów zaawansowanych technologii, także produktów chemicznych i farmaceutycznych podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. A poza tym ponad 50 osób i firm ma być wpisanych na czarną listę. Będzie to oznaczało zamrożenie ich majątków w Europie.

Najnowszy pakiet sankcji został przyjęty zaledwie 5 dni po zaprezentowaniu go przez Komisję. Ale nie jest on ani kontrowersyjny, ani ambitny i dlatego przez dyplomatów i urzędników w Brukseli jest nazywany pakietem sześć plus, a nie siódmym.

Część krajów, w tym Polska naciska, by już przyspieszyć prace nad kolejnym, który obejmowałby między innymi gaz, bo zyski z jego sprzedaży finansują wojnę Rosji na Ukrainie.