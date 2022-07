Wraz z początkiem nowego roku szkolnego w dwóch w województwach: lubelskim i opolskim, zostanie wdrożony pilotażowy program poszukiwania talentów sportowych.

Minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział w Kwadransie Politycznym w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej, że program będzie realizowany we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Wyjaśnił, że w każdym semestrze nauczyciele będą przeprowadzali dodatkowe testy, których wyniki po wprowadzeniu do systemów informatycznych będą dostępne dla klubów sportowych. Pozwoli to na dotarcie do osób szczególnie uzdolnionych sportowo i zaproponowanie im dalszego rozwoju.

Minister sportu powiedział, że od początku przyszłego roku szkolnego program poszukiwania talentów sportowych ma zostać wdrożony w szkołach w całej Polsce.