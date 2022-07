Na wschowskim rynku została otwarta nowa wystawa. To pierwsza ekspozycja w ramach projektu „Street Gallery”. Prawie sto fotografii detali wschowskiego lapidarium wykonali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie. – Prowadzę z seniorami warsztaty fotograficzne i namówiłem ich do wykonania zdjęć – mówi Piotr Dziełakowski, pasjonat fotografiki.

Wystawa będzie czynna do końca wakacji.