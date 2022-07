Siódemka lubuskich lekkoatletów wystąpiła w zwycięskim dla Polski wleomeczu w kategorii U20 w Mariborze. W biegu na 400 metrów zwyciężyła Aleksandra Wołczak z AZS AWF Gorzów, która o prawie 2 sekundy pobiła swój dotychczasowy rekord życiowy a czas 53,86 to także wypełnione minimum na Mistrzostwa Świata do lat 20 w Cali. Dla Wołczak to drugie minimum na tę imprezę, bowiem już w czerwcu osiągnęła je w swojej koronnej konkurencji, czyli biegu na 400 metrów przez płotki:

2. miejsce zajęła w Mariborze kobieca sztafeta 4×400, w składzie której była inna zawodniczka AZS AWF Gorzów Kornelia Lesiewicz. W reprezentacji Polski z tego klubu wystąpiła jeszcze Weronika Kaniowska, która w rzucie młotem zajęła 2. miejsce z wynikiem 57,97 a więc bliskim niedawnemu rekordowi życiowemu pobitemu na mistrzostwach Polski U20.

Męski konkurs skoku w dal wygrał Gabriel Dziełakowski. Zawodnik LKS Osowa Sień wyrównał w Mariborze swój rekord życiowy, wynoszący 7 metrów i 46 centymetrów

Bieg na 5000 metrów wygrał Konrad Pogorzelski z Draczyński Running Team Nowa Sól. W Słowenii byli też dwaj zawodnicy ZLKL Zielona Góra: Igor Filar w biegu na 400