Wakacje to trudny czas dla zielonogórskiego schroniska. Właśnie latem ze względu na nieodpowiedzialnych właścicieli przybywa tu zwierząt. Zwykle znajdowane są one przy trasach szybkiego ruchu lub w lasach, przywiązane do drzewa. Pomimo wielu wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają placówce, wciąż potrzeba osób, które mogłyby na przykład wyprowadzać zwierzęta na spacer.

Katarzyna Zielińska ze schroniska w Zielonej Górze podkreśla, że każdego dnia do placówki trafiają kolejne porzucone lub zgubione psy:

Są także sytuacje, podczas których właściciele nie wiedzą co mają zrobić ze swoim czworonogiem na czas wyjazdu urlopowego, właśnie wtedy schronisko służy radą.

– Jest wiele sposobów na to, by uniknąć porzucenia zwierzęcia. – mówi Katarzyna Zielińska:

Zapytaliśmy Lubuszan, co sądzą o nieodpowiedzialnych właścicielach psów:

Warto dodać, że za tego typu zachowania policja każdego roku wyciąga konsekwencje.