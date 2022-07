Ośmiu ukraińskich członków załogi zginęło w sobotniej katastrofie samolotu transportowego An-12 w Grecji – poinformował w niedzielę dyrektor generalny ukraińskiego przewoźnika Meridian, Denys Bohdanowycz w Deutsche Welle.

Meridian wiąże katastrofę samolotu z techniczną awarią w powietrzu. Jak powiedział Bohdanowycz, ośmiu członków załogi, którzy zginęli w katastrofie to obywatele Ukrainy.

Nie powiedział, jaki ładunek był w samolocie. Oznajmił tylko, że „szczegóły są ustalane”.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.

According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022