Czwartoligowy Promień Żary przegrał u siebie w sparingu trzecioligową Cariną Gubin. Różnica była widoczna, bo goście z Gubina wygrali, aż 9-0.

Choć w ekipie z Żar zabrakło dziś kilku zawodników, to trener Łukasz Czyżyk przekonuje, że nie jest to wielka tragedia. Szkoleniowiec oprócz oceny sparingu przyznaje też, że w samej drużynie nie nastąpi wiele zmian przed nowym sezonem:

Z kolei Carina, która wygrała dziś 9-0 może się pochwalić bramkostrzelnym nabytkiem Kacper Laskowskim, który zdobył 4 bramki. Trener Cariny Grzegorz Kopernicki ostrożnie podchodzi do tego wyniku, tłumacząc, że on nie może niczego sugerować w kwestiach związanych z przygotowaniem do nowego sezonu w trzeciej lidze: