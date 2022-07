Zamiast odpoczynku na plaży, wojskowy dryl i trening. Blisko 80 osób z lubuskiego i Wielkopolski rozpoczęło w skwierzyńskim 151 batalionie lekkiej piechoty „Wakacje z WOT”.

Wakacje to najlepszy czas dla uczniów i studentów na przejście podstawowego szkolenia. Dlatego, jak informuje por. Anna Jasińska – Pawlikowska, oficer prasowy 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, wśród ochotników znaczną część stanowią uczniowie.

Rekruci, dopełnili ostatnich formalności i po raz pierwszy włożyli mundury oraz otrzymali sprzęt niezbędny do szkolenia. W kolejnych dniach czeka ich sprawdzian z wychowania fizycznego. Dowódcy chcą sprawdzić, z jaką formą trafili do jednostki.

„Szesnastka” skierowana jest do osób, które dotąd nie miały styczności ze służbą wojskową. Czego zatem mogą spodziewać się ochotnicy w kolejnych dniach? Z pewnością mogą liczyć na intensywny, kilkunastogodzinny trening. Przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią oraz poznać podstawy taktyki. Instruktorzy kładą również akcent na pierwszą pomoc medyczną na polu walki. Ochotnicy będą ewakuować rannego i pracować z mapą.

Zanim żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową, muszą przystąpić do egzaminu z pętli taktycznej. Podczas tego sprawdzianu, dowódcy obserwują, czego rekruci się nauczyli. Oczywiście „szesnastka” to dopiero początek pracy, jaką muszą wykonać rekruci. Po złożeniu przysięgi, terytorialsi będą kształcić się jeszcze 3 lata, nim osiągną gotowość bojową.

Kolejna szansa, by przystąpić do „Wakacji z WOT” już 19. sierpnia. Najprostsza metoda dołączenia do terytorialsów prowadzi przez rekrutera. Z rekruterami 12WBOT można umówić się na bezpośrednie spotkanie w dogodnym miejscu i czasie. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Namiary do osób z powiatu, w którym mieszka ochotnik, można znaleźć na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, poprzez wpisanie nazwy powiatu.