Lubuscy policjanci prowadzą poszukiwania 73-letniej Stanisławy Borowskiej, która wczoraj około godziny 5:00 udała się do lasu w okolicach Gozdnicy na jagody. Kobieta do dziś nie wróciła do domu. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionej kobiecie proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żaganiu lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Kobieta ostatni raz mogła być widziana około godziny 14:30 w lesie w rejonie miejscowości Sanice. Od tamtego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu.

Rysopis:

– 160 centymetrów wzrostu,

– 50 kilogramów wagi,

– szczupła budowa ciała,

– zgarbiona sylwetka,

– siwe włosy.

W chwili zaginięcia ubrana była w zielone długie kalosze, ciemne spodnie i ciemną krótką koszulkę.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej Stanisławie Borowskiej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żaganiu pod numerem telefonu: 47 79 372 11, 47 79 372 12 oraz numerem alarmowym 112.