Lena, Wiktoria i Nadia, przy pomocy swoich mam i sąsiadów, przed wejściem do bloku na osiedlu Jagiellonów we Wschowie, sprzedają ciasto, desery i napoje. Zysk przeznaczą na rehabilitację pani Mirosławy Włodarczak, która jest po operacji guza mózgu. Zabiegi kosztują 30 tysięcy złotych miesięcznie i nie są refundowane przez NFZ. To nie jest pierwsza akcja młodych wschowianek. Relacja Marka Turowskiego.