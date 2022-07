Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał za częściowo dopuszczalną skargę spółki Nord Stream 2 na znowelizowaną dyrektywę gazową.

Przewiduje ona, że podmorskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej podlegają przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. Sędziowie Trybunału uchylili decyzję Sąd Unii Europejskiej z maja 2020 roku i przekazali mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Nord Stream 2 domagał się stwierdzenia nieważności znowelizowanej dyrektywy gazowej i uchylenia jej w całości. Argumentował, że nowe wymogi powodują zmiany w spółce i mogą zakłócić podstawy jej finansowania. W maju 2020 roku Sąd Unii Europejskiej uznał skargę za niedopuszczalną, stwierdzając, że zmieniona dyrektywa nie dotyczy bezpośrednio Nord Stream 2 i że oddziaływać na gazociąg będą przyjęte przez państwa członkowskie przepisy. Dziś jednak to orzeczenie uchylił Trybunał Sprawiedliwości, do którego odwołał się koncern.

Sędziowie Trybunału napisali w orzeczeniu, że znowelizowana dyrektywa wywiera bezpośredni wpływ na sytuację prawną spółki Nord Stream 2 w związku z czym unijny sąd pierwszej instancji naruszył prawo, dochodząc do przeciwnego wniosku. Trybunał Sprawiedliwości w kilku miejscach wytknął Sądowi Unii Europejskiej popełnione błędy. W uzasadnieniu napisano między innymi, że Nord Stream 2 jest jedynym gazociągiem, do którego nie stosuje się i do którego nie może znaleźć zastosowania żadne ze zwolnień lub odstępstw przewidzianych w znowelizowanej dyrektywie.

„Warunki zwolnienia bądź odstępstwa zmienione lub dodane dotyczą indywidualnie spółki Nord Stream 2”

– uznał Trybunał Sprawiedliwości, podkreślając, że skargę koncernu o stwierdzenie nieważności dyrektywy należy uznać za dopuszczalną. Do Sądu Unii Europejskiej, do którego wraca ta sprawa, należy jednak orzeczenie co do istoty tej skargi.

Źródło: PAP/IAR/mpo