Warsztaty dziennikarskie, filmowe, zajęcia z animacji poklatkowej czy malowanie murali – to wszystko jest udziałem uczestników Projektu „Mural w Kadrze”. Ponad dwudziestu uczniów gorzowskich szkół realizuje działania artystyczne, by rozwinąć swoje umiejętności i kreatywnie spędzić wakacje. Autorkami Projektu są uczennice I LO Pola Kosicka – Olkowska i Kaja Kosicka – Olkowska. Jak same twierdzą to przedsięwzięcie to świetny pomysł na realizację własnych pasji.

Bogata oferta warsztatowa przypadła do gustu uczestnikom Projektu.

Jedną z realizatorek przedsięwzięcia jest Małgorzata Miszczak, liderka filmoteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gorzowie.

Zwieńczeniem działań młodzieży i instruktorów będą sondy uliczne, videocasty i namalowany mural na terenie I Liceum Ogólnokształcącego wspólnie ze studiem Local Walls. Zakończenie Projektu zaplanowano na 14 lipca.