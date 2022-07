Wszystkie komputery zakupione przez gminę Skąpe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostały już wydane. Udało się zrealizować to przedsięwzięcie do wakacji. W to niełatwe zadanie zaangażowanych było kilku urzędników. – To wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym pozwoliło nam otrzymać prawie 200 laptopów i sporo innego sprzętu – mówi Zbigniew Woch, wójt gminy Skąpe.

Podsumowując, uczniowie miejscowości popegeerowskich z gminy Skąpe otrzymali: 198 laptopów, 48 komputerów stacjonarnych, 12 tabletów, ponadto 15 kart dostępu do mobilnego internetu oraz 10 routerów. Wszystko, zgodnie ze złożonymi wnioskami, trafiło do 53 uczniów szkoły w Międzylesiu, 55 uczniów szkoły w Ołoboku, 60 uczniów ze szkoły w Radoszynie i 90 uczniów uczących się w szkołach poza gminą Skąpe.