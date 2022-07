Członkowie grupy „Matrobocik”, to mistrzowie kraju w First Lego League. Przed nimi rywalizacja na światowym poziomie. Oprócz stworzenia robota na wyjazd do Brazylii analizują także problem komunikacji młodzieży korzystającej z podmiejskich autobusów.

Projekt dotyczy komunikacji w ramach MZK i ulepszenia rozkładu jazdy. „Matrobusy w mieście”, to narzędzie mające pomóc uczniom dostać się na każdą godzinę lekcyjną do szkół. – Jest już aplikacja. Chcemy, aby korzystali z niej uczniowie, aby mogli wskazać najbardziej pożądane połączenia autobusowe – mówi trenerka żarskich programistów Edyta Piskorowska:

– Chcemy sprawić, aby autobusy jeździły w godzinach, kiedy są najbardziej oczekiwane przez uczniów szkół – mówią członkowie grupy „Matrobocik”:

Jak mówi prezes żagańskiego MZK, Joanna Kaczmarska jest to ważny głos w sprawie:

Dodajmy, że każda sugestia pozostawiona na „Matrobusie” pomoże uczniom dostosować komunikację do potrzeb.