W tym tygodniu serwujemy nowy hit Imagine Dragons, ciekawą propozycję Rat City z Audunem Haukvikiem oraz polskie single Piotra Zioły, Mariusza Wawrzyńczyka i duetu Anieli!

IMAGINE DRAGONS Sharks

Grupa zorganizowała uroczystą premierę 'Sharks’ z czerwonym dywanem w ramach przerwy od koncertów europejskiego tournée.

Dan Reynolds, frontman grupy, przyznał: – W klipie 'Sharks’ chcieliśmy pokazać nasze rodzinne miasto w taki sposób, na jaki zasługuje. To miejsce pełne pasji, rozrywki i sztuki. Zawsze żywe i ekscentryczne. Tu zawsze jesteś skazany na przygody. Moja rodzina jest stąd, mieszka tu od trzech pokoleń. Kocham to miasto, a zespół zawdzięcza mu sukces. Las Vegas zawsze bardzo nam kibicowało. 'Sharks’ to hołd dla miejsca, które jest naszym domem.

RAT CITY; AUDUN HAUKVIK Lucky Luke

Rat City mieli swój przełom w 2019 roku dzięki przebojowi 'Kind Of Love’ z Isakiem Heimem. Od tego czasu wygenerowali miliony streamów, zarówno jako Rat City, jak i producenci dla innych artystów (m.in. Dagny, Julie Bergan, Kiesza, Chris Holsten i Ruben). Teraz dołącza do nich Audun Haukvik w nowym singlu 'Lucky Luke’!

PIOTR ZIOŁA Błysk

Piotr Zioła swoje nowe muzyczne otwarcie rozpoczyna w bezkompromisowym stylu wypuszczając singiel 'Błysk’ wyprodukowany przez Piotra Emade Waglewskiego. Charakter 'Błysku’ dopełnia pełen symboliki klip. To surrealistyczny obraz, w którym czas i miejsce nie mają znaczenia.

Teledysk jest efektem współpracy Piotra Zioły i Marcina Gąski, utalentowanego fotografa młodego pokolenia. Obok Piotra w klipie pojawiają się osoby znane ze świata mody: Julia Banaś, Natalia Napieralska, Sia, Aleksander Łukowski, Ihor Liubchenko oraz Kacper Kujawa, który razem z Eweliną Oszczypałą odpowiada również za kostiumy i stylizacje.

Nowy album Piotra Zioły planowany jest na jesień tego roku.

MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Czasami Warto

Mariusz Wawrzyńczyk to zwycięzca 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie 'Debiuty’. 29 czerwca 2018 r. wydał debiutancki krążek 'Zawsze Pod Wiatr’. Komponują dla niego m.in. Romuald Lipko, Adam Abramek, Marek Kościkiewicz, Marcin Nierubiec czy Tomasz Lubert. Mariusz pracuje nad swoim drugim krążkiem.

ANIELI Przesilenie

’Przesilenie’ to trzecia, muzyczna zapowiedź nadchodzącego albumu, który ukaże się już w sierpniu nakładem Kayaxu.

Po 'Jaśniejącej’ i 'Niemiłości’ pora na trzecią zapowiedź debiutanckiej płyty. 'Przesilenie’ to zdecydowanie wakacyjna i najlżejsza z dotychczasowych propozycji zespołu. Piosenka nie bez powodu ukazała się w czasie wyczekiwanego – w tym roku wyjątkowo – letniego przesilenia. Tekstowo opowiada o przełomie osobistym i indywidualnym, ale posiadającym w domyśle efekt motyla prowadzący do dużych zmian w skali świata. To poniekąd nawiązanie do artystycznej drogi Aśki Prykowskiej, która niemal ćwierć wieku po sukcesie Firebirds wraca na scenę i udawania, że warto powalczyć o swoje marzenia. Muzycznie to nadal świadomy ukłon, odpowiedzialnego za produkcję Pawła Krawczyka, w stronę lat 80-tych i muzyki, która ukształtowała całe pokolenie dzisiejszych 40 i 50-latków. Nie brak tu brzmień znanych z Eurythmics, Yazoo, czy rodzimego Maanamu.

