Przed startem do kolejnego sezonu piłkarskiego w Żaganiu rozważano fuzję Czarnych 1957 z Moczynianką. Zespół Czarnych zajął ósme miejsce w IV lidze, a Moczynianka zakończyła rozgrywki zielonogórskiej klasy okręgowej na 13 miejscu. Ostatecznie zrezygnowano z połączenia obu ekip i drużyny zostały zgłoszone do rozgrywek IV ligi i klasy okręgowej w sezonie 2022/23. Pocieszające jest to, że na północy i południu województwa pojawiły się nowe zespoły, które zagrają w klasie B. Mówi Kamil Żeberski – dyrektor biura Lubuskiego Związku Piłki Nożnej: