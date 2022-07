Młodzi żaranie, mistrzowie Polski w First Lego League szykują się do wyjazdu do Rio de Janeiro. Już z początkiem sierpnia w Brazylii grupa „MatRobocik” walczyć będzie z setką innych drużyn z całego świata.

Nastoletni konstruktorzy i programiści z Żar przygotowali już robota, którego nazwali Tadeusz. Stworzyli także aplikację w języku angielskim. – Chcemy się godnie zaprezentować w międzynarodowym gronie – mówi Edyta Piskorowska, nauczyciel i trener grupy:

Aleksandra Karnowska podkreśla, że razem tworzą zgrany zespół. – Współpracujemy razem od kilku lat i naprawdę uzupełniamy się nawzajem – zaznacza:

Łukasz Lepko podkreśla, że przy powstawaniu robota pracy było naprawdę sporo – Poświęciliśmy pracy dużo czasu, ale efekt jest naprawdę zadowalający – podkreśla:

– Wyjazd niestety wiąże się z kosztami. Mamy wkład własny, ale to wciąż zbyt mało. Wspiera nas wielu życzliwych ludzi, którzy dopingują drużynie – podkreśla Edyta Piskorska:

Dodajmy, że Polskę w brazylijskim Rio reprezentować będzie dwóch trenerów i czworo młodych konstruktorów z „MatRobocik”.