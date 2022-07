W Warszawie otwarto wystawę odzyskanych dzieł sztuki utraconych przez Polskę w trakcie drugiej wojny światowej. W stołecznej Kordegardzie z okazji uroczystego otwarcia wystawy po raz pierwszy zaprezentowano dwa odzyskane obrazy: „Most Augusta w Dreźnie” Gotthardta Kuehla oraz „Marchijskie wrzosowisko” Karla Kaysera-Eichberga.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zaznaczył, że poszukiwania utraconych przez Polskę dzieł sztuki są prowadzone na bardzo szeroką skalę. „Nie licząc książek, straciliśmy ponad pół miliona obiektów, a w ciągu ostatnich sześciu lat wróciło do Polski ponad 600 obiektów” – powiedział.

Obecny na uroczystości dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreślił, że prezentowane w Kordegardzie dzieła sztuki są wyjątkowo cenne, dlatego proces ich odzyskiwania był zadaniem niełatwym. „Tego typu dzieła sztuki mogłyby się znajdować w każdym muzeum na świecie, na każdej szerokości geograficznej. Za każdym z tych obrazów jest pisana latami historia” – dodał.

Prezentowane odzyskane dzieła sztuki należały do kolekcji muzeów wrocławskich. Wystawę w Kordegardzie można oglądać do końca lipca.

Fot. PAP/Leszek Szymański