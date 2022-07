Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziesięć osób podejrzewanych o płatną protekcję oraz pranie pieniędzy – poinformował w czwartek rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik podał, że w ramach śledztwa prowadzonego przez departament postępowań karnych ABW i nadzorowanego przez śląski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 29 czerwca zatrzymali Tomasza J. i dziewięć innych osób.

Materiał dowodowy wskazuje, że główny podejrzany, Tomasz J., działając w celu uzyskania korzyści majątkowej, powoływał się na wpływy w różnych instytucjach i obiecywał "załatwienie" spraw o charakterze urzędowym i gospodarczym. https://t.co/QxYQHGQgmZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 7, 2022

Agenci przeszukali też w woj. mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, dolnośląskim oraz małopolskim kilkadziesiąt miejsc – mieszkań zatrzymanych i miejsc, w których prowadzili działalność gospodarczą. Śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy, złotówki i walutę oraz samochody osobowe.

Tomasz J. miał według śledczych powoływać się na wpływy w administracji rządowej – jej naczelnych i centralnych organach, w samorządzie terytorialnym oraz w instytucjach państwowych działających w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miał się powoływać m.in. na wpływy w Ministerstwie Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Finansów, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i pozostałych agencjach rządowych dysponujących środkami publicznymi, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Najwyższej Izbie Kontroli, w Krajowej Administracji Skarbowej, w służbach specjalnych oraz we władzach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Miał to robić podczas kontaktów z osobami i firmami i działać dla uzyskania korzyści majątkowej – dowiedziała się PAP.

„Proceder został zorganizowany przez Tomasza J., który na przestrzeni ostatnich lat powoływał się na wpływy w zamian za przyjęte lub obiecane korzyści majątkowe w wysokości od 20 tys. złotych do 600 tys. złotych. Tomasz J. podejmował się załatwiania spraw o charakterze urzędowym i gospodarczym. Ustalono również, że osoby przekazujące mu korzyści lub obietnice ich wręczenia, oczekiwały nielegalnego wpływu na bieg postępowań administracyjnych oraz zawarcia korzystnych dla nich umów handlowych” – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Zatrzymani w śledztwie zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. „Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw czynnej i biernej płatnej protekcji, prania brudnych pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach” – podała PK.

„Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zastosował wobec Tomasza J. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych 9 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 20 tysięcy do 100 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się z uczestnikami postępowania, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju” – dodała PK.

Żaryn powiedział, że do akt tej sprawy zostały włączone materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy w wątku korupcyjnym noszącym znamiona płatnej protekcji.

„Od początku czerwca CBA powierzono w tym zakresie czynności w tej sprawie, dlatego też na podstawie postanowień prokuratury funkcjonariusze Biura przeprowadzili przeszukania oraz zabezpieczyli materiał dowodowy w Urzędzie Gminy Nadarzyn” – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Prokuratura Krajowa przypomniała, że ściśle określonych okolicznościach zgodnie z prawem sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną oraz sprawca płatnej protekcji – nie podlegają karze. „Jeżeli korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten dowiedział się o popełnionym przestępstwie” – tłumaczyła PK.

„Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej Tomaszowi J. lub innym osobom związanym z prowadzoną przez niego tzw. działalnością doradczo-konsultingową, aby w celu skorzystania z klauzuli niekaralności, zgłaszały się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub do ABW i CBA” – zaapelowała PK.