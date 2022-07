Parlament Finlandii przyjął nowe przepisy, pozwalające na utworzenie fizycznej bariery na granicy z Rosją oraz zamknięcie tej granicy dla migrantów. Ma to związek z obawami fińskiego rządu przed odwetem Rosji za gotowość Finlandii do przystąpienia do NATO.

Nową ustawę poparła zdecydowana większość deputowanych, co pozwala na wprowadzenie jej życie w trybie pilnym. Pozwoli ona rządowi w Helsinkach na podjęcie szybkiej decyzji o budowie zapory na granicy z Rosją. Dodatkowo wszyscy migranci próbujący przekroczyć granicę fińsko-rosyjską będą mogli być kierowani na wybrane przejścia graniczne.

Granica pomiędzy Finlandią a Rosją liczy w sumie 1 300 kilometrów.