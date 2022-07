Cztery wioślarki AZS AWF Gorzów wyleciały we wtorek na ostatnie tym sezonie zawody Pucharu Świata. W szwajcarskiej Lucernie trzy z nich wystąpią w jednej osadzie, bowiem do czwórki bez sterniczki obok Zuzanny Lesner i Weroniki Kaźmierczak dołączy Olga Michałkiewicz, która w poprzednim Pucharze Świata wystąpiła w czwórce podwójnej. Natomiast za tę ostatnią do czwórki podwójnej przesiadła się Katarzyna Boruch.

Trener AZS AWF Gorzów i zarazem wiceprezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Piotr Basta sporo sobie obiecuje po starcie czwórki bez sterniczki: