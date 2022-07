Czworo polskich turystów poszkodowanych w wypadku autobusu w Rumunii musi być hospitalizowanych, jedna osoba raczej będzie musiała dłużej pozostać w szpitalu; czekamy na decyzję pozostałych naszych turystów czy chcą wracać do Polski – powiedział w środę rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Jasina na briefingu prasowym powiedział, że najnowsze informacje dot. polskich turystów poszkodowanych w wypadku autobusu w Rumunii są „dość pozytywne”. Przekazał, że na miejsce zdarzenia przybył polski konsul z Bukaresztu i spotkał się z podróżującymi Polakami.

„Nasi turyści czekają na przedstawicieli biura podróży, którzy zdecydują wspólnie z nimi na temat ich potencjalnego powrotu do Polski lub też pozostania w Rumunii. Czworo z pasażerów, nie licząc oczywiście niestety zabitego w tej katastrofie kierowcy, musi być jednak hospitalizowanych. Dzisiaj wieczorem będzie w stosunku do trojga z nich decyzja, w stosunku do jednej osoby raczej będzie to wymóg dłuższej hospitalizacji” – powiedział rzecznik MSZ.

Podkreślił, że MSZ oczekuje też na decyzję pozostałych polskich turystów, czy chcą wracać do Polski czy też kontynuować wycieczkę.

Jasina przekazał, że według władz rumuńskich „nastąpiło z nie do końca wyjaśnionych powodów zderzenie z budynkiem autobusu, który zjechał z drogi”. „Ta sprawa będzie wymagała wyjaśnienia technicznego, przesłuchania świadków (…). Myślę, że rumuńskie władze ulegną naszym prośbom i postarają się przeprowadzić to śledztwo jak najszybciej” – powiedział Jasina.

Zapewnił, że jeżeli polscy turyści będą chcieli wracać szybko do Polski to MSZ będzie chciało im pomóc.

Do wypadku autokaru z pielgrzymami doszło we wtorek, w miejscowości Moisei, na północy Rumunii. Na pokładzie autokaru biura Tourist Track z Krakowa było 49 pielgrzymów z Polski. Kierowca autokaru zginął.

Starostwo myślenickie, z którego pochodzą pielgrzymi uruchomiło specjalną infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w tym wypadku. Mogą się oni kontaktować telefonicznie za pośrednictwem numerów telefonów: 510 132 396 oraz 506 318 838.

Według lokalnych mediów, autobus zjechał z drogi i uderzył w budynek, a o wypadku policję i służby bezpieczeństwa powiadomili świadkowie zdarzenia; pasażerowie, którzy nie ucierpieli podczas zdarzenia, mieli zostać zakwaterowani w pensjonacie w okolicy. Rumuńska policja ustala, jak doszło do wypadku.