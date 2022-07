Przemyt prawie 220 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy udaremniła lubuska Krajowa Administracja Skarbowa. Nielegalne papierosy miały trafić do Wielkiej Brytanii.

– Papierosy były ukryte pod chipsami – informuje Beata Downar-Zapolska z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Za taką ilość wyrobów akcyzowych wywożonych poza granicę Unii Europejskiej do Skarbu Państwa powinno trafić 4,3 mln zł z tytułu podatek akcyzowego, podatku VAT i cła. Kierowca nie przyznał się do winy. Za przemyt grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do 6 lat.