W Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze trwa konferencja dotycząca współpracy OHP z instytucjami z regionu.

Uczestnicy rozmawiają między innymi o doradztwie zawodowym oraz kierunkach wspierania uczniów.

Wioleta Skotnicka, dyrektorka zielonogórskiego Centrum Edukacji i Pracy, mówi, że wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń i przedstawienie misji działalności OHP:

Piotr Barczak, komendant Lubuskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze, mówi, że młodzi ludzie wciąż ponoszą skutki pandemii, dlatego jest to jeden z tematów dzisiejszej konferencji:

Jolanta Tajchert, pedagog i doradca zawodowy, jest jednym z prelegentów podczas dzisiejszej konferencji. Jak mówi, to spotkanie jest doskonała okazją do tego by zwrócić uwagę na największe problemy współczesnej młodzieży:

Konferencja potrwa do godziny 13.00.