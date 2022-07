Na pierwszy lipcowy tydzień serwujemy nowe single duetu Sofi Tukker, Olivii Addams, Dawida Podsiadło, Dawida Kwiatkowskiego i formacji BeMy!

SOFI TUKKER Summer In New York

Elektro-popowe duo z Florydy proponuje w tym sezonie wakacyjnym 'wycieczkę do Nowego Yorku’. Spodoba się na pewno wszystkim fanom Suzanne Vegi! Domyślacie się na jakim motywie opiera się ten hit?!

OLIVIA ADDAMS Fool Me Once

Artystka znana m.in. z hitów 'Stranger’ i 'Never Say Never’, które zdobyły szczyty list przebojów w wielu europejskich krajach, powraca z utworem 'Fool Me Once’!

DAWID PODSIADŁO Post

Cztery lata po wydaniu multi-diamentowego albumu 'Małomiasteczkowy’, Dawid Podsiadło przedstawia 'Post’. Singiel zwiastuje nowy album, którego premiera odbędzie się jesienią.

Autorem tekstu jest Podsiadło, a przy warstwie muzycznej wspomagał go Kuba Galiński który jest także producentem utworu.

DAWID KWIATKOWSKI Co Z Nami Będzie

’Co Z Nami Będzie’ to ostatni singiel promujący najnowszą płytę Dawida Kwiatkowskiego. Do utworu powstał klip będący wspomnieniem minionych koncertów wokalisty.

– Album 'Dawid Kwiatkowski’ pozwolił mi znaleźć drogę, o której zawsze marzyłem. 'Co Z Nami Będzie’ to jej ostatni przystanek. Teraz szukam autostrady. Do usłyszenia! – Dawid

BEMY 6 Seconds

Fani zespołu BEMY od dawna wiedzieli o '6 Seconds’. Utwór był grany na koncertach, pojawiał się także na TikToku zespołu, ale do teraz nie był oficjalnie wydany. Wraz z dołączeniem BEMY do Island Records Polska, '6 Seconds’ ujrzało w końcu światło dzienne.

Piosenka powstała w 20 minut, na parkingu wytwórni, w 2017 roku przy okazji współpracy BEMY z brytyjskim muzykiem Danielem Shah.

– Teledysk do 6 Seconds zrobiliśmy sami, to był ostateczny sprawdzian czy jesteśmy gotowi na realizację naszych ambicji muzycznych. Podstawowy skład zespołu stanowią Mattia, Elie oraz Wojtek, a każdy z nich wnosi unikatowy zestaw umiejętności, dzięki czemu wyróżniają się kreatywnością i wysoką jakością kreacji. Widać to w teledysku, który przepełniony jest efektami specjalnymi, od których nie można odciągnąć wzroku. To otwarcie nowego rozdziału w karierze BEMY; czujemy, że mamy nową energię i wiemy jak dbać o to, aby jej źródło szybko się nie wyczerpało.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.