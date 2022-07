W tym roku blisko siedemdziesięciu wędkarzom nad węgierskim jeziorem Balaton udało się złowić karpia o wadze ponad 20 kilogramów. To rekordowy rok, jeśli chodzi o połów wędkarski w tym naturalnym zbiorniku. Karp jest najpopularniejszą rybą na węgierskich stołach.

Największe węgierskie jezioro Balaton, to nie tylko ciepła i płytka woda czy wygodne plaże, ale również miejsce, gdzie fani wędkarstwa mogą w naturalnych warunkach złowić wielką rybę. W tym roku sześćdziesięciu ośmiu szczęśliwców złowiło karpia, który ważył ponad dwadzieścia kilogramów. Według przedstawicieli firmy zarządzającej turystyką wędkarską nad Balatonem do takiej sytuacji dochodzi po raz pierwszy.

Tylko w czerwcu na haczyk złapano dziesięć ponad dwudziestokilogramowych karpi. Największy z nich ważył niemal trzydzieści kilogramów i jest dobrym znajomym wędkarzy. Złowiono go już kilka razy i do jesieni na pewno przybierze sporo na wadze.

To właśnie jesień jest najlepszym okresem do połowu karpia nad Balatonem. Wędkarze liczą na kilka niespodzianek do końca roku, między innymi na pobicie rekordu jeziora, czyli trzydzieści i pół kilograma.

Karp jest niezwykle popularną rybą w węgierskiej kuchni. Można go kupić w sklepach przez cały rok.