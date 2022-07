Film „Nosorożec” ukraińskiego reżysera Oleha Sencowa wygrał 51. edycję Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie.

Brutalny obraz o młodych gangsterach wspinających się po szczeblach przestępczej kariery zdobył Złote Grona w konkursie głównym festiwalu.

Reżyser nie mógł odebrać nagrody osobiście, ponieważ walczy teraz w szeregach ukraińskiej armii w Donbasie, ale przesłał do Łagowa film z podziękowaniami i pozdrowieniami dla widzów:

(TŁUMACZENIE:

Teraz jestem w Donbasie, trwa tu teraz kolejna bitwa tej wojny, ale bardzo się cieszę, że nasz film „Nosorożec” wygrał na festiwalu w Łagowie. Ja byłem w waszym ślicznym miasteczku, to jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi, jakie stworzył Bóg. Przyjechałem wtedy ze swoim pierwszym filmem „Gamer”, który otrzymał nagrodę specjalną … tak… trochę tu strzelają, jest dużo wybuchów i nie wiem, czy będę jeszcze kiedyś na festiwalu w Łagowie, ale wierzę, że wygramy tą wojnę i jeszcze do was przyjadę ze swoim filmem.)

W tym roku na Lubuskim Lecie Filmowym można było obejrzeć ponad 100 filmów, w tym 55 filmów konkursowych, walczących o Złote, Srebrne i Brązowe Grona w trzech konkursach – filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych.

Frekwencja na seansach i spotkaniach z twórcami była wyjątkowo wysoka, za co dziękował widzom i gościom festiwalu Tomasz Piersiak, szef Klubu Kultury Filmowej w Łagowie i jeden z organizatorów Lubuskiego Lata Filmowego:

Organizatorom i widzom festiwalu filmowego w Łagowie dziękował też wójt gminy Czesław Kalbarczyk:

Przypomnijmy, że w tym roku Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie odbywało się w swoim tradycyjnym terminie, czyli na początku wakacji, co – zdaniem Janusza Zaorskiego – powinno już zostać na stałe:

Dodajmy, że Srebrne Grono w konkursie głównym Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie zdobyły „Piosenki o miłości”, debiutancki film Tomasza Habowskiego, natomiast Brązowe Grono otrzymał „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza.

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych filmów na naszej stronie internetowej: www.zachod.pl