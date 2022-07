Uzbecki prezydent Shavkat Mirziyoyev zrezygnował w sobotę z planów ograniczenia autonomii Republiki Karakałpackiej po tym, jak fala protestów wstrząsnęła stolicą regionu leżącego w północnozachodniej części kraju – poinformowała agencja Reutera, cytując komunikat biura prezydenta.

🇺🇿Protests against the amendments to the Uzbek constitution continue for a second day in #Uzbekistan

The situation in #Karakalpakstan remains extremely tense, a state of emergency has been introduced until 2 August. pic.twitter.com/GwKCDM0cH8

— NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2022