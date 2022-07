W pobliżu Rogozińca w gminie Zbąszynek ma powstać tuczarnia. Inwestor chce, by hodowla liczyła 2000 sztuk zwierząt. Choć do zabudowań jest z planowanego miejsca budowy dość daleko, mieszkańcy niepokoją się, że po wykonaniu inwestycji będą im utrudniać życie nieprzyjemne zapachy. – Mieszkańcy Rogozińca zwrócili się do urzędu z pytaniem, czy możemy zablokować inwestycję. My wydaliśmy decyzje w zakresie naszych kompetencji – tłumaczy Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Z miejsca planowanej tuczarni do budynków mieszkalnych w Rogozińcu jest ponad 400 metrów.