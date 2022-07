Kilkadziesiąt kilometrów ulic w Gubinie należy do powiatu krośnieńskiego i to starostwo jest odpowiedzialne za ich utrzymanie. W tej grupie jest i ulica Kresowa, określana niekiedy bramą do Gubina, bo tą właśnie ulicą wjeżdża się do miasta jadąc choćby od strony Krosna. Remont tej arterii leżał na sercu władzom powiatu, ale i miasta, bo ulica jest długa, więc remont kosztowny. – Wszystko się udało i prace zmierzają już do końca – zapewnia Grzegorz Garczyński, starosta krośnieński.

Remont ulicy Kresowej w Gubinie kosztował 4 miliony 300 tysięcy złotych.