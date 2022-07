Policjanci z Żar zatrzymali 54-latka, który posiadał prawie pół kg narkotyków. Mężczyzna ukrył je w jednym z pomieszczeń na terenie swojej posesji – poinformowała w piątek Sylwia Rupieta z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

„Za posiadanie znacznej ilości narkotyków mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. W tym przypadku 54-latek usłyszał także zarzut handlu narkotykami” – dodała Rupieta.

Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek (28 czerwca br.). Kryminalni z Żar przeszukali posesję mieszkańca woj. dolnośląskiego, ponieważ ustalili, że może on posiadać znaczne ilości zakazanych substancji.

Podejrzenia okazały się słuszne. W przydomowym pomieszczeniu mężczyzna przechowywał pięć worków z marihuaną o łącznej wadze prawie pół kg oraz dwa zwitki folii aluminiowej z zawartością skrystalizowanej substancji, jak się okazało po testach – metamfetaminy.