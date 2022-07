Tytuł Wzorowej Placówki Medycznej otrzymał szpital w Krośnie Odrzańskim. Nagroda to inicjatywa dziennikarzy oraz ekspertów z zakresu ochrony zdrowia, lekarzy i ratowników medycznych. – To ważne, bo to nagroda osób, które angażując się w poprawę jakości usług świadczonych dla pacjentów, dostrzegają często proste rozwiązania, będące wzorem dla innych – mówi Jolanta Siwicka, prezes Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim.

Oficjalne wręczenie statuetek Wzorowej Placówki Medycznej odbędzie się we wrześniu na Zamku Królewskim w Warszawie.