Na 3. miejscu zakończyli sezon piłkarze Spartaka Deszczno. To wyrównanie najlepszego miejsca w 14-letniej historii klubu a 74 zdobyte punkty to zdecydowanie lepszy dorobek niż w dotychczas najlepszym sezonie 2014/15. Jednak do historycznego awansu do IV ligi zabrakło zaledwie czterech punktów, więc trener Spartaka Tomasz Jeż ma po zakończeniu rozgrywek mieszane uczucia: