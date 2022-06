Największym autorytetem wśród Polaków cieszą się członkowie rodziny (6 proc.), Robert Lewandowski (3 proc.), Lech Wałęsa (3 proc.), Jarosław Kaczyński (3 proc.) i Andrzej Duda (3 proc.); 42 proc. badanych nie ma żadnego autorytetu – wynika z sondażu Kantar Public.

Z opublikowanego badania wynika, że 42 proc. Polaków nie ma żadnego autorytetu, 19 proc. z kolei nie znało odpowiedzi na to pytanie.

Największym autorytetem cieszą się osoby z rodziny (6 proc.), ale także Robert Lewandowski (3 proc.), Lech Wałęsa (3 proc.), Jarosław Kaczyński (3 proc.) i Andrzej Duda (3 proc.).

Na kolejnych miejscach są Jerzy Owsiak (2 proc.) i Iga Świątek (2 proc.). Po 1 proc. badanych wskazało Adama Małysza, Olgę Tokarczuk, papieża Franciszka, Rafała Trzaskowskiego, Mateusza Morawieckiego, Donalda Tuska i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Opcję „inne” wybrało 12 proc. badanych. Wśród tych preferencji pojawiły się takie osoby jak: Szymon Hołownia, Elżbieta Jaworowicz, Jerzy Bralczyk, Janina Ochojska, Anna Dymna, Martyna Wojciechowska, Agnieszka Radwańska, Borys Budka, Maryla Rodowicz, Grzegorz Braun, Ewa Chodakowska, Rafał Ziemkiewicz oraz Robert Kubica.

Mężczyźni częściej od kobiet wymieniają Lecha Wałęsę i Roberta Lewandowskiego. Dwudziestolatkowie natomiast częściej wskazują, że ich autorytetami jest rodzina, podczas gdy osoby starsze (60 lat i więcej) częściej wskazują, że jest to Andrzej Duda oraz Jarosław Kaczyński.

„Pytanie o osobę, którą można nazwać swoim autorytetem jest dla Polaków od lat jednym z trudniejszych. Choć obecnie dzięki mediom wiele osób ma szansę się wybić i zdobyć popularność, nie wpływa to jednak na zmniejszenie odsetka Polaków, którzy z łatwością potrafią wskazać osobę, którą darzą największym zaufaniem i szacunkiem. W stosunku do roku 1994 odsetek osób, które nie mają autorytetu wzrósł z 24 proc. do 42 proc. Polaków”