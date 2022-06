W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego do rodzin trafiło już ponad 2 mld zł. Świadczenie przyznano na blisko 516 tys. dzieci – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, blisko 84 tys. dzieci objętych jest dofinansowaniem do pobytu w żłobku.

1 stycznia wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). To do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

„W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego do rodzin trafiło już ponad 2 mld zł. Wypłacono ponad 491 tys. świadczeń. „To kolejny rządowy program, który cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Przyznano już świadczenie na blisko 516 tys. dzieci” – przekazała minister rodziny Marlena Maląg.

Rodzicom, których dziecko nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego, przysługuje dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

„Do tej pory w ramach rządowego dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wypłaciliśmy już ponad 126,3 mln zł” – podała Maląg. „Wsparcie przyznano na blisko 84 tys. dzieci” – dodała.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Z dofinansowania mogą skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. Co miesiąc ZUS wypłaci kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

ZUS poinformuje rodziców o kwocie przekazanej na rachunek placówki poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.