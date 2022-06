Rozpoczęły się wakacje, to trudny czas w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Większość krwiodawców właśnie o tej porze decyduje się na urlopy, czego skutkiem są pustki w bankach krwi.

Krzysztof Piwowarczyk z centrum krwiodawstwa mówi, że niezależnie, jaka jest pora roku, zapotrzebowanie na krew jest stałe, dlatego warto także w okresie wakacji pamiętać o tym, by dzielić się z innymi tym cennym darem życia:

Centrum krwiodawstwa organizuje akcje wyjazdowe, są one skierowane do osób, które z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do siedziby w Zielonej Górze i innych miejscowościach:

Zapytaliśmy lubuskich krwiodawców, dlaczego ich zdaniem warto oddać krew:

Przypomnijmy, że przed oddaniem krwi warto zadać o lekki posiłek, odpowiednie nawodnienie i odpoczynek.