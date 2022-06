Prawo i Sprawiedliwość zmienia partyjne struktury. W miejsce 41 okręgów będą 94. Decyzje zaakceptował dziś komitet polityczny partii. Zmiany będą obowiązywać od 1 lipca.

Głównym powodem zmian jest zbliżenie partyjnych struktur do podziału kraju na okręgi senackie. Do tej pory odpowiadały one okręgom sejmowym.

Struktury PiS w województwie lubuskim opierały się na jednym okręgu. Teraz będą trzy. W Gorzowie pełnomocnikiem został wojewoda Władysław Dajczak, a w Zielonej Górze poseł Marek Ast. Okręg na południu województwa będzie nadzorował Andrzej Bielawski, starosta wschowski.

Nowy podział na okręgi ma lepiej przygotować partię do zbliżających się wyborów.