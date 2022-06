Policja interweniowała wobec posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego. Funkcjonariusze wyczuli od rowerzysty zapach alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Polityk odmówił badania na obecność alkoholu – takie informacje podał właśnie portal TVP.info.

Dziś w nocy na jednej z poznańskich ulic policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał zygzakiem na rowerze. Rower nie miał żadnego oświetlenia. Funkcjonariusze wyczuli od rowerzysty zapach alkoholu i chcieli przebadać go alkomatem. Wtedy zatrzymany odmówił. Poinformował, że jest posłem i chroni go immunitet – przekazał portal.