„Jeden schodek” – pod taką nazwą niepełnosprawni mieszkańcy Żagania oraz społecznicy miejscy zorganizowali plenerowe spotkanie. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na bariery, które każdego dnia spotykają poruszający się na wózkach.

Na ulicy Warszawskiej rozstawionych zostało kilka pozornie prostych do pokonania przeszkód. Każdy mógł usiąść na wózku inwalidzkim i przekonać się, jak trudne są to bariery. To próba zwrócenia uwagi na ważne dla tej grupy ludzi problemy. Wydarzenie obserwował Krzysztof Gonera.

Dodajmy, że na spotkaniu byli także przedstawiciele ratusza zajmujący się na co dzień problemami osób niepełnosprawnych.