W Ośnie Lubuskim policjant wraz z trzema młodymi mężczyznami uratowali tonącego 62-latka. Okazało się, że mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, chciał przepłynąć jezioro wpław, ale przecenił swoje możliwości – poinformowała Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

„Tylko dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariusza oraz trzech młodych mężczyzn zdołano uratować tonącego, holując go na brzeg, gdzie czekała na niego pomoc medyczna” – powiedziała Kaczmarek.

Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło nad Jeziorem Reczynek, gdzie znajduje się miejskie kąpielisko w Ośnie Lubuskim. 62-letni wędkarz po spożytym na brzegu alkoholu postanowił, przepłynąć jezioro wpław. W połowie dystansu, mężczyzna opadł z sił i zaczął tonąć.

Wypoczywający w czasie wolnym na brzegu policjant ze słubickiej komendy widząc to, szybko zareagował i razem z trzema młodymi mężczyznami ruszyli na pomoc tonącemu. Udało im się odholować go na brzeg. Miał jednak problemy z oddychaniem. Czekała już jednak wezwana załoga ratownictwa medycznego, która przetransportowała 62-latka do szpitala.

„Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny w tym przypadku zakończyło się dla niego szczęśliwie, jednak nie zawsze w pobliżu będzie policjant lub inny człowiek z tak wielką odwagą i sercem, który zaryzykuje własnym życiem, aby uratować tonącego. Dlatego wypoczywając nad wodą należy zawsze stosować się do zasady, by nie wchodzić do niej po wypiciu alkoholu” – zaznaczyła policjantka.