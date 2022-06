Zaleca się zapoznanie i cotygodniowe dawkowanie w Liście. Przed nami na pierwszy rzut wakacji nowe piosenki Zalii i Lacklustera, grupy Enej, Cleo, Danzela i Simple Minds!

ZALIA; LACKLUSTER Plany

Lato zapowiada się obiecująco – tanecznie, lekko, świeżo i słonecznie. Tekst do piosenki 'Plany’ oczywiście stworzyła sama Zalia, wspólnie z obiecującym producentem – Lacklusterem.

Przepełniony zabawą klip został zrealizowany w głównej mierze w blasku słońca z Bari.

ENEJ Noce i Dnie

Rockowo – folkowy zespół, znany z takich hitów jak 'Kamień Z Napisem LOVE’ powraca z kolejnym hitem na lato.

CLEO Żywioły

’Żywioły’ promują nową płytę Cleo – 'VinyLOVA’. Tym razem wokalistka przenosi widzów na Dziki Zachód pokazując się w kowbojskiej odsłonie.

DANZEL Time Machines

Nowa odsłona Danzela w utworze 'Time Machines’ – belgijski wokalista znany z klubowych hitów m.in. 'Pump It Up’, 'You Spin Me Round’, 'Put Your Hands Up In The Air’ powraca w zupełnie nowej stylistyce muzycznej prezentując balladę 'Time Machines’. W swoim nowym singlu udowadnia, że jest wrażliwym i wszechstronnym Artystą, który nie boi się zmiany wizerunku oraz stylu muzycznego.

Utwór powstał we współpracy belgijskiego wokalisty z jedną z czołowych polskich songwriterek – Lanberry oraz producentem Kubą Krupskim.

– Jestem ogromnym fanem muzyki lat 80-tych oraz ducha tych czasów dlatego zdecydowałem się w utworze 'Time Machines’ ukazać klimat tamtych czasów okraszony nowoczesnym brzmieniem. W erze mediów społecznościowych i popularności mierzonej w liczbie obserwatorów na TikToku czy Instagramie to właśnie prawdziwy kontakt z drugim człowiek jest szczególnie ważny. Pielęgnujmy piękne wspomnienia z naszej młodości –skomentował Danzel.

Piosenka jest zapowiedzią nowego albumu Artysty, który pojawi się jesienią 2022 roku.

SIMPLE MINDS Vision Thing

’Direction Of The Heart’ to pierwszy album grupy od czasu uznanego 'Walk Between Worlds’ z 2018 roku. 'Vision Thing’ brzmi euforycznie i nadaje tempo albumowi – dudniące bębny, syntezatory i charakterystyczne gitarowe granie Charliego Burchilla, który odpowiadał za muzykę utworu. Tekst frontmana Jima Kerra jest hołdem dla „najlepszego kumpla”, jego zmarłego w 2019 roku ojca.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.