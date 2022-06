Kto zagra na tegorocznej scenie winobraniowej? To ostatnia szansa na wybór. Głosowanie mieszkańców Zielonej Góry w projekcie WyGRAJ To! potrwa do jutra. O występ walczy pięć projektów artystycznych z różnych nurtów muzycznych.

Jak głosować? Mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury:

Głosowanie zakończy się jutro w południe. Trzy projekty, które będę miały największą liczbę polubień, zaprezentują się na Winobraniu 2022.