Koniec roku szkolnego to nie tylko czas podsumowań co się udało zrobić w szkole lub czego nie udało nadrobić.

Wielu młodych gorzowian snuje plany wakacyjnych podróży, aktywności, dorywczej pracy ale cześć z nich jeszcze może nie mieć żadnych pomysłów na letni czas. My zapytaliśmy młodzież co będzie robiła w czasie wolnym od szkoły no i okazuje się, że ich pomysły są zaskakujące.

My oczywiście przypominamy, że dobre wakacje to przede wszystkim bezpieczne wakacje z głową.