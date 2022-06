30 lat temu otwarte zostały drogowe i kolejowe przejścia graniczne w Kostrzynie nad Odrą.

Od tej pory mieszkańcy miasta, za okazaniem dowodu osobistego, mogli jechać na krótki czas do Niemiec, nasi zachodni sąsiedzi zaś do Kostrzyna. – Kiedyś tu kończyła się Polska i jednego dnia to się zmieniło – ocenia Zbigniew Biedulski, zastępca burmistrza Kostrzyna nad Odrą.

Przypomnijmy tylko, że obecnie urząd miejski w Kostrzynie nad Odrą mieści się w obiektach byłego przejścia granicznego. Rocznicy towarzyszy wystawa fotografii dokumentujących wydarzenia sprzed 30 lat. Prezentowana jest na Starym Mieście.